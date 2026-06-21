مدرب تركيا: نشعر جميعاً بالحزن

أعرب المدير الفني للمنتخب التركي لكرة القدم، فينتشينزو مونتيلا، عن حزنه لخسارة فريقه أمام باراغواي صفر-1 في المباراة التي جمعتهما صباح أمس في كأس العالم. وودّع المنتخب التركي منافسات البطولة، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي، حيث خسر في الجولة الأولى أمام منتخب أستراليا بهدفين نظيفين. وقال مونتيلا في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم: «يجب أن يخرج اللاعبون من غرفة الملابس وهم يشعرون بالحزن، لأننا جميعاً نشعر بالحزن». وأضاف: «لكن عليهم أيضاً أن يغادروا غرفة الملابس ورؤوسهم مرفوعة. ليس لديهم ما يلومون أنفسهم عليه من ناحية السلوك أو الالتزام. واثق بأن هذا الدرس سيساعدنا على التطور».