جالارزا وساعة الحكم.. لقطة طريفة تثير الجدل في كأس العالم

لم يكتفِ لاعب منتخب باراغواي لكرة القدم ماتياس جالارزا بتسجيل هدف الفوز الوحيد لفريقه في المباراة التي انتهت بانتصار باراغواي 1 - صفر على تركيا في كأس العالم، وإنما لفت الأنظار أيضاً بسبب تصرف طريف بعدما عثر على ساعة الحكم إيفان بارتون داخل أرض الملعب ولم يعدها على الفور.

وكان الحكم بارتون قد فقد ساعته عندما اشتعلت الأجواء بين لاعبي الفريقين لفترة وجيزة قبل نهاية الشوط الأول، فتدخل للفصل بين الطرفين.

وعثر جالارزا على الساعة وقام بارتدائها في معصمه قبل أن يعيدها إلى الحكم بارتون بعد دقائق قليلة فقط. ولم يتعرض اللاعب لأي عقوبة بسبب هذا التصرف، رغم أنه كان قد حصل على بطاقة صفراء في وقت مبكر من المباراة.

وأثار هذا الموقف دهشة الحكم الألماني السابق باتريك إيتريش، الذي يعمل محللاً لقناة «ماجينتا تي في» خلال تغطيتها لكأس العالم.

وقال إيتريش: «أعني ماذا يدور في ذهن لاعب يفعل ذلك؟ مع كامل احترامي، ما الذي كان يفكر فيه؟ لا أعرف».