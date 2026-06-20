رونالدو يعِد لاعبي البرتغال بسيارات «رولز رويس» إذا توجوا بكأس العالم

ذكرت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رصد مكافأة استثنائية لزملائه في منتخب البرتغال، تتمثل في إهداء كل لاعب سيارة فاخرة من طراز «رولز رويس فانتوم»، وذلك في حال نجاح المنتخب في التتويج بلقب كأس العالم 2026، وتحقيق الإنجاز التاريخي الأول في مسيرة الكرة البرتغالية.

وقال موقع «سنتر جول» الصربي إن رونالدو وعد لاعبي المنتخب البرتغالي بالحصول على سيارات تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 580 ألف دولار، إذا تمكن الفريق من الظفر باللقب العالمي في البطولة التي قد تمثل الظهور الأخير لقائد البرتغال في كأس العالم، البالغ من العمر 41 عاماً.

ورغم الانتشار الواسع للأنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي، لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من كريستيانو رونالدو أو الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بشأن صحة هذه المعلومات.

ويحمل رونالدو سجلاً حافلاً بالمبادرات التحفيزية تجاه زملائه خلال مسيرته الاحترافية، الأمر الذي أسهم في منح هذه الأنباء زخماً إضافياً بين المتابعين، خصوصاً مع انطلاق البطولة التي يطمح خلالها المنتخب البرتغالي إلى المنافسة بقوة على اللقب.

ويعوّل المنتخب البرتغالي على مزيج من الخبرة والموهبة في النسخة الحالية من كأس العالم، بوجود رونالدو إلى جانب مجموعة من أبرز نجوم الكرة الأوروبية، في مقدمتهم برونو فيرنانديز وفيتينيا، وسط توقعات بأن يكون المنتخب من بين أبرز المرشحين للذهاب بعيداً في المنافسات.

وأشار الموقع إلى أنه في الوقت الذي تتواصل فيه التكهنات بشأن المكافأة، يركز الجهاز الفني واللاعبون على الاستعدادات الفنية والبدنية للبطولة، إذ يبقى الهدف الأساسي هو تحقيق النجاح داخل المستطيل الأخضر، وكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة البرتغالية، بعيداً عن أي حوافز مادية لم يُعلن عنها رسمياً حتى الآن.

. كريستيانو يأمل إنهاء مسيرته الكروية بالتتويج بطلاً لمونديال 2026.