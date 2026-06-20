ديسايي طُرد ببطاقة حمــــراء في نهائي مونديال 98.. ورفع الكأس

يمثل النجم الفرنسي السابق مارسيل ديسايي علامة فارقة في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعدما أصبح في مونديال 1998 اللاعب الوحيد الذي طُرد ببطاقة حمراء في المباراة النهائية، قبل أن ينجح زملاؤه في إكمال المهمة والتتويج باللقب، ليصعد إلى منصة التتويج ويرفع كأس العالم.

وأدار الحكم المغربي الراحل سعيد بلقولة المباراة النهائية لمونديال 1998 بكفاءة عالية، وكان من أبرز قراراته إشهار البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 68 في وجه مدافع المنتخب الفرنسي مارسيل ديسايي، ليحصل بالتالي على البطاقة الحمراء ويغادر الملعب.

ورغم النقص العددي، تمكن زملاؤه في منتخب «الديوك» من إكمال المهمة، والفوز على المنتخب البرازيلي بنتيجة 3-صفر، والتتويج باللقب العالمي.

واستضاف ملعب «استاد دو فرانس» في العاصمة الفرنسية باريس المباراة النهائية بحضور 80 ألف متفرج، ونجح خلالها المنتخب الفرنسي، رغم النقص العددي، في إهداء فرنسا أول ألقابها في بطولات كأس العالم. وكان منتخب «الديوك» قد أنهى الشوط الأول متقدماً بنتيجة 2-صفر بفضل هدفي النجم زين الدين زيدان، قبل أن تشهد الدقائق الأخيرة، بعد حادثة الطرد، إضافة الفرنسيين الهدف الثالث عن طريق إيمانويل بوتي في الدقيقة 90 إثر هجمة مرتدة سريعة.