اتحاد الكرة المصري يتجه لتجديد عقد حسام حسن حتى 2030

يتجه الاتحاد المصري لكرة القدم إلى مكافأة المدير الفني للمنتخب الوطني، حسام حسن، بعقد جديد طويل الأمد يمتد حتى عام 2030، وذلك عقب انتهاء مشاركة «الفراعنة» في كأس العالم 2026.

وكشف مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم لـ«الإمارات اليوم» أن مجلس الإدارة بدأ بالفعل الترتيب لفتح ملف التجديد مع حسام حسن فور انتهاء مشوار المنتخب في المونديال، مشيراً إلى أن العقد الجديد سيكون لمدة أربع سنوات إضافية، لينتهي مع كأس العالم 2030، مع مضاعفة راتب المدرب بشكل كبير مقارنة بعقده الحالي.

وأوضح المصدر أن «الراتب الشهري في العقد الجديد سيصل إلى ثلاثة ملايين جنيه مصري (60 ألف دولار ما يعادل 220 ألف درهم)، مقابل مليون جنيه فقط (20 ألف دولار، 73 ألف درهم) يتقاضاه المدرب في عقده الحالي، إلى جانب مجموعة من المكافآت والحوافز المالية المرتبطة بتحقيق الأهداف والنتائج المتفق عليها.

وأضاف: «إن الاتحاد يرى في حسام حسن مشروعاً فنياً طويل الأمد، وليس مجرد مدرب لمرحلة مؤقتة، خصوصاً بعد النجاح في إعادة المنتخب إلى المسار الصحيح قارياً ودولياً، وهو ما دفع المسؤولين إلى التفكير في تثبيت الاستقرار الفني حتى نهاية العقد المقبل».

وبحسب المصدر ذاته، فإن العقد الجديد لن يقتصر على الجوانب المالية فقط، بل سيتضمن مجموعة من الأهداف الفنية التي يسعى الاتحاد إلى تحقيقها خلال السنوات المقبلة.

ويتمثل أبرز البنود التي سيتم إدراجها في العقد في المنافسة بقوة على لقب كأس الأمم الإفريقية المقبلة، مع اشتراط التتويج بالبطولة أو على الأقل بلوغ الدور نصف النهائي، إلى جانب ضمان التأهل إلى كأس العالم 2030، وتجاوز التصفيات المؤهلة بنجاح، فضلاً عن مواصلة تحسين التصنيف الدولي للمنتخب المصري، والحفاظ على حضوره بين كبار القارة الإفريقية.

كما يشمل الاتفاق المرتقب تجديد عقود أفراد الجهاز الفني المعاون بالكامل، إضافة إلى مدير المنتخب إبراهيم حسن، بما يضمن استمرار المنظومة الحالية التي أسهمت في تحقيق الاستقرار الفني خلال الفترة الماضية.

ويستند اتحاد الكرة في قراره إلى الحصيلة الإيجابية التي حققها حسام حسن منذ توليه المهمة الفنية للمنتخب المصري، إذ قاد المنتخب في 31 مباراة، منها 22 مباراة رسمية وتسع مباريات ودية، ونجح في تحقيق الفوز خلال 18 مواجهة، مقابل تسعة تعادلات وأربع هزائم فقط.

كما سجل المنتخب تحت قيادته 46 هدفاً بمعدل تهديفي لافت، بينما استقبلت شباكه 20 هدفاً، وهو ما يعكس التطور الذي شهده الفريق على المستويين الهجومي والدفاعي.

وارتبط اسم حسام حسن خلال الفترة الماضية بإنجازين بارزين أعادا الكثير من الثقة إلى الشارع الرياضي المصري.

فقد نجح المنتخب أولاً في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025، قبل أن يقدم مستويات قوية في البطولة وينهي مشواره في المركز الرابع، عقب خسارته أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث.

أما الإنجاز الأبرز فتمثل في قيادة المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما تصدر مجموعته في التصفيات، ليضمن عودة مصر إلى العرس العالمي للمرة الأولى منذ نسخة 2018. ويعد هذا التأهل أحد أهم المكاسب التي عززت أسهم حسام حسن لدى مسؤولي الاتحاد والجماهير المصرية، خصوصاً أنه جاء وسط منافسة قوية ورغبة كبيرة في استعادة مكانة المنتخب على الساحة الدولية.

. الاتحاد المصري يرى في حسام حسن مشروعاً فنياً للمستقبل.