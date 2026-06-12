مدرب النرويج: نفاق عام يحيط المونديال

قال مدرب المنتخب النرويجي، ستاله ستولباكن، أمس، إن هناك «نفاقاً عاماً» يحيط بالسياق السياسي لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وذلك عقب المشكلات التي واجهها أحد لاعبي المنتخب العراقي عند وصوله إلى البلاد.

وخلال مؤتمر صحافي في مدينة غرينزبورو بولاية كارولاينا الشمالية، حيث أقام المنتخب النرويجي معسكره الأساسي، سُئل ستولباكن عن حالة أيمن حسين، المهاجم البارز في المنتخب العراقي، الخصم الأول لمنتخب النرويج، وقال المدرب السابق لنادي كوبنهاغن الدنماركي ستولباكن: «نتفق جميعاً على أن ما حدث غير ضروري، وأن الكثير من الأمور كان يمكن التعامل معها بشكل مختلف، لكننا جميعاً منافقون».