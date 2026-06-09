رغم تكليف الـ"فيفا".. أميركا تمنع حكما إفريقيا من الدخول

ذكرت تقارير صحافية، الإثنين، أن السلطات الأميركية منعت الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة، رغم تعيينه من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتسيير مجريات عدد من مباريات كأس العالم.

وأعيد عمر عبد القادر أرتان إلى إسطنبول، الإثنين، بعد توقيفه في مطار ميامي الدولي ومنعه من الدخول، وفقا لما نقله موقع " ديلي صومليا" عن مصادر من داخل الاتحاد الصومالي لكرة القدم.

وتوجه أرتان إلى العاصمة الكينية نيروبي بسبب عدم وجود سفارة أميركية في الصومال، حيث حصل على جواز سفر دبلوماسي.

وبعدها توجه إلى تركيا التي سافر منها إلى الولايات المتحدة، غير أن السلطات الأميركية رحلته فورا واعتبرت أن جواز سفره الدبلوماسي "ليس كافيا".

وتوج أرتان بجائزة أفضل حكم إفريقي لعام 2025 التي يمنحها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، وأدار نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي بين بيراميدز وماميلودي صنداونز.

وأصبح أرتان أول حكم صومالي في التاريخ يشارك في كأس العالم، غير أن واشنطن أجبرته على العودة إلى بلاده.

وتعد الصومال من بين الدول الخاضعة لقيود السفر الأميركية، حيث يمنع معظم المواطنين الصوماليين من الحصول على بعض فئات التأشيرات، مع وجود استثناءات محدودة للدبلوماسيين أو للحالات التي تعتبر ذات مصلحة وطنية للولايات المتحدة.