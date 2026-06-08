مونديال 2026 ينطلق الخميس.. مواعيد المباريات بتوقيت الإمارات

تنطلق مساء الخميس 11 يونيو الجاري منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في النسخة الأكبر بتاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى. ويقص المنتخب المكسيكي شريط الافتتاح بمواجهة جنوب إفريقيا عند الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب «أزتيكا» في مكسيكو سيتي.

وتحظى النسخة الحالية باهتمام عربي كبير مع مشاركة ثماني منتخبات العربية تنتظرها اختبارات قوية منذ الجولة الأولى، يتقدمها المنتخب المغربي الذي يصطدم بالبرازيل فجر الأحد 14 يونيو، في واحدة من أبرز مواجهات الدور الأول.

ويبدأ المنتخب القطري مشواره بمواجهة سويسرا مساء السبت 13 يونيو، فيما يلتقي المنتخب التونسي مع السويد فجر الاثنين 15 يونيو، ويخوض المنتخب المصري اختباراً صعباً أمام بلجيكا في اليوم ذاته.

كما يفتتح المنتخب السعودي مشاركته بمواجهة أوروغواي فجر الثلاثاء 16 يونيو، بينما يواجه المنتخب العراقي نظيره النرويجي فجر الأربعاء 17 يونيو، ويبدأ المنتخب الأردني مشواره بمواجهة النمسا صباح اليوم نفسه.

وتشهد الجولتان الثانية والثالثة مواجهات عربية من العيار الثقيل، أبرزها الأرجنتين أمام الجزائر يوم 17 يونيو، وإسبانيا أمام السعودية يوم 21 يونيو، وتونس أمام اليابان، إضافة إلى مواجهة الأردن والأرجنتين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

جدول المباريات بتوقيت الإمارات

الخميس 11 يونيو

المكسيك - جنوب إفريقيا: (11:00 مساءً)

الجمعة 12 يونيو

كوريا الجنوبية - التشيك: (6:00 صباحاً)

كندا - البوسنة والهرسك: (11:00 مساءً)

السبت 13 يونيو

الولايات المتحدة - باراغواي: (5:00 صباحاً)

قطر - سويسرا: (11:00 مساءً)

الأحد 14 يونيو

البرازيل - المغرب: (2:00 صباحاً)

هايتي - إسكتلندا: (5:00 صباحاً)

أستراليا - تركيا: (8:00 صباحاً)

ألمانيا - كوراساو: (9:00 مساءً)

هولندا - اليابان: (12:00 منتصف الليل)

الاثنين 15 يونيو

ساحل العاج - الإكوادور: (3:00 صباحاً)

السويد - تونس: (6:00 صباحاً)

إسبانيا - الرأس الأخضر: (8:00 صباحاً)

بلجيكا - مصر: (11:00 مساءً)

الثلاثاء 16 يونيو

السعودية - أوروغواي: (2:00 صباحاً)

إيران - نيوزيلندا: (5:00 صباحاً)

فرنسا - السنغال: (11:00 مساءً)

الأربعاء 17 يونيو

العراق - النرويج: (2:00 صباحاً)

الأرجنتين - الجزائر: (5:00 صباحاً)

النمسا - الأردن: (8:00 صباحاً)

البرتغال - جمهورية الكونغو: (9:00 مساءً)

إنجلترا - كرواتيا: (12:00 منتصف الليل)

الخميس 18 يونيو

غانا - بنما: (3:00 صباحاً)

أوزبكستان - كولومبيا: (6:00 صباحاً)

التشيك - جنوب إفريقيا: (8:00 مساءً)

سويسرا - البوسنة والهرسك: (11:00 مساءً)

الجمعة 19 يونيو

كندا - قطر: (2:00 صباحاً)

المكسيك - كوريا الجنوبية: (5:00 صباحاً)

الولايات المتحدة - أستراليا: (11:00 مساءً)

السبت 20 يونيو

إسكتلندا - المغرب: (2:00 صباحاً)

البرازيل - هايتي: (4:30 صباحاً)

تركيا - باراغواي: (7:00 صباحاً)

هولندا - السويد: (9:00 مساءً)

ألمانيا - ساحل العاج: (12:00 منتصف الليل)

الأحد 21 يونيو

الإكوادور - كوراساو: (4:00 صباحاً)

تونس - اليابان: (8:00 صباحاً)

إسبانيا - السعودية: (8:00 مساءً)

بلجيكا - إيران: (11:00 مساءً)

الاثنين 22 يونيو

أوروغواي - الرأس الأخضر: (2:00 صباحاً)

نيوزيلندا - مصر: (5:00 صباحاً)

الأرجنتين - النمسا: (9:00 مساءً)

الثلاثاء 23 يونيو

فرنسا - العراق: (1:00 صباحاً)

النرويج - السنغال: (4:00 صباحاً)

الأردن - الجزائر: (7:00 صباحاً)

البرتغال - أوزبكستان: (9:00 مساءً)

إنجلترا - غانا: (12:00 منتصف الليل)

الأربعاء 24 يونيو

بنما - كرواتيا: (3:00 صباحاً)

كولومبيا - جمهورية الكونغو: (6:00 صباحاً)

سويسرا - كندا: (11:00 مساءً)

البوسنة والهرسك - قطر: (11:00 مساءً)

الخميس 25 يونيو

إسكتلندا - البرازيل / المغرب - هايتي: (2:00 صباحاً)

التشيك - المكسيك / جنوب إفريقيا - كوريا الجنوبية: (5:00 صباحاً)

الإكوادور - ألمانيا / كوراساو - ساحل العاج: (12:00 منتصف الليل)

الجمعة 26 يونيو

تونس - هولندا / اليابان - السويد: (3:00 صباحاً)

تركيا - الولايات المتحدة / باراغواي - أستراليا: (6:00 صباحاً)

النرويج - فرنسا / السنغال - العراق: (11:00 مساءً)

السبت 27 يونيو

أوروغواي - إسبانيا / الرأس الأخضر - السعودية: (4:00 صباحاً)

نيوزيلندا - بلجيكا / مصر - إيران: (7:00 صباحاً)

الأحد 28 يونيو

بنما - إنجلترا / كرواتيا - غانا: (1:00 صباحاً)

كولومبيا - البرتغال / جمهورية الكونغو - أوزبكستان: (3:30 صباحاً)

الأردن - الأرجنتين / الجزائر - النمسا: (6:00 صباحاً)