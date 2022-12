مبابي يطلب طرد ميسي من سان جيرمان.. دمية "النينجا" وسخرية مارتينيز تشعل الأزمة (صور وفيديو)

زعمت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي وضع إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مأزق بعدما اشترط رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف النادي الباريسي.

وأوضحت الصحيفة أن مبابي يشعر بغضب شديد تجاه اللاعب الأرجنتيني عقب نهائي كأس العالم 2022 الذي شهد خسارة فرنسا أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.



وأشارت إلى أن هداف المونديال غاضب بسبب طريقة تعامل ميسي مع سخرية حارس مرمى الأرجنتين إيمليانو مارتينيز وتعبيره بشكل غير لائق خلال احتفالات الأرجنتين باللقب بحمل دمية على شكل طفل وعليها صورة مبابي.



وأوضحت أن ميسي تلقى من الجمهور أثناء الاحتفالات في الأرجنتين أيضاً دمية على شكل سلاحف النينجا قبل أن يبتسم ويعيدها مجدداً.



وذكرت أن مبابي لا يرغب في حدوث مشاكل في غرفة ملابس باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن اللاعب الفرنسي يرغب في بقاء أحدهما مع الفريق.

Leo Messi's reaction when a fan threw a teenage mutant ninja turtle mask at him with Mbappé's face on.



🎥 @ESPNFC pic.twitter.com/FNohpN6dBt