استقبال أسطوري لأبطال العالم

عاد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 وقائده ليونيل ميسي، فجر أمس، إلى بوينس آيرس من قطر، وسط استقبال حاشد للفريق. وبعد فوزهم على فرنسا في نهائي كأس العالم، الأحد الماضي، في مباراة مشوقة، أمضى اللاعبون ليلتهم في مجمّع تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرب المطار، حيث كان ينتظرهم آلاف المشجعين للترحيب بهم، ثم باشروا جولة في وسط مدينة بوينوس آيرس، حيث استقبلهم الملايين في الشوارع مع إعلان عطلة رسمية في البلاد.