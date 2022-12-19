مدينة برشلونة تتجاهل "خيبة الماتادور".. احتفالات خيالية بالأسطورة ميسي (فيديو)

اكتست شوارع مدينة برشلونة الإسبانية باللونين الأبيض والسماوي احتفالاً بتتويج أسطورتها الحية، ليونيل ميسي، مع منتخب بلاده الأرجنتيني بطلاً لكاس العالم 2022 في قطر على حساب فرنسا، وذلك رغم خيبة منتخب إسبانيا الذي ودع البطولة من دور الـ 16 على يد المغرب.



واحتشد الآلاف من الأرجنتينيين وأنصار "التانغو" في ميدان "أركو دي تريونفو" أو ميدان قوس النصر في برشلونة احتفالاً بتتويج الأرجنتين وحصولها على النجمة الثالثة بعد مونديالي 1978 و1986.



ومنذ الصباح كان من الصعب التجول في شوارع برشلونة دون أن ترى قميص "الألبيسيليستي"، فهناك في العاصمة الكاتالونية يقيم نحو 10 آلاف أرجنتيني، بحسب الإحصائيات الرسمية للبلدينة في عام 2021.



كما يضاف إلى هؤلاء عشاق ميسي في برشلونة، النادي الذي توج "البرغوث" معه بكل الألقاب وقاده للسداسية التاريخية في 2009 قبل أن يرحل عنه بالدموع في 2021 بعد فشل النادي في تجديد عقده بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، ليرحل إلى باريس سان جيرمان.



وأطلق عشاق الأرجنتين وميسي في برشلونة الألعاب النارية ونحو تسعة آلاف شخص في ميدان أركو دي تريونفو احتفالا بتتويج الأرجنتين مرددين أغنية "موتشاتشوس".



واحتفلت عشرات السيارات أيضاً بتتويج الأرجنتين بإطلاق أبواقها في الشوارع فرحاً باللقب المونديالي للمنتخب اللاتيني، الذي تلى تتويجه العام الماضي بلقبي كوبا أميركا وكأس لا فيناليسيما.