تميم بن حمد يسلم ميسي كأس العالم 2022

تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المشهد خلال مراسم توزيع الجوائز وتسليم كأس مونديال قطر 2022، أمس، باستاد لوسيل بالدوحة. وتسلم ميسي كأس البطولة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي أهداه أيضاً عباءة سوداء (بشت)، ارتداها أثناء وقوفه على منصة التتويج.

وكان الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز هو أول من يصعد إلى منصة التتويج لتسلم الميداليات الذهبية، بينما كان ميسي هو آخر الصاعدين لمنصة التتويج.

وتسلم لاعبو الأرجنتين الميداليات الذهبية وكأس البطولة من الأمير تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ والأولى منذ 36 عاماً، بعد الفوز على نظيره الفرنسي 4 -2 بركلات الجزاء الترجيحية، أمس، في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 -3. وبدأت المراسم بصعود لاعبي المنتخب الفرنسي لمنصة التتويج لتسلم الميداليات الفضية لوصيف البطولة.

وسبق لميسي أن نال جائزة أفضل لاعب عام 2014، لكن الفرحة لم تكن كاملة، لأنه خسر النهائي أمام ألمانيا صفر-1 بعد التمديد، إلا أن هذه المرة كان التتويج كاملاً، ليصبح أول لاعب في التاريخ يتوج بالكرة الذهبية للمونديال مرتين.