هجوم عنيف من حكيمي وإشارة بالأيدي ضد إنفانتينو.. "فيفا يرفض تصوير كواليس غضب نجم "أسود الأطلس" (صور وفيديو)

أبدى نجم منتخب المغرب أشرف حكيمي غضبه الشديد من قرارات الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم في مباراة "أسود الأطلس" أمام كرواتيا التي انتهت بفوز الأخير 2-1 وحصوله على المركز الثالث في كأس العالم 2022.



وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن عقب انتهاء المباراة توجه حكيمي وتحدث بغضب شديد مع الحكم القطري مؤكداً أحقية المغرب في الحصول على ركلة جزاء.



في المقابل أشارت إلى كواليس لقاء النجم المغربي مع رئيس اتحاد كرة القدم الدولي جياني إنفانتينو، مبينة أن أشرف حكيمي هاجم رئيس "فيفا" بكلمات عنيفة، وقال: "هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي تقومون فيها بقرارات ظالمة ضدنا.. لا أعرف ماذا تريدون، وأنت ما خطبك؟”.



وكشفت عن أن المسؤولين في "فيفا" منعوا وسائل الإعلام من تصوير كواليس غضب نجم "أسود الأطلس" نظراً للموقف المحرج الذي كان فيه رئيس "فيفا".



في المقابل تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لحكيمي بعد نهاية المباراة ضد كرواتيا وهو يشبك يديه في إشارة إلى وضع العراقيل ضد المنتخب المغربي في مواصلة نتائجه الرائعة التي حققها في البطولة وإيقاف مسيرته بحصوله على المركز الرابع.

وتقدم حكيمي بالإعتذار في تصريحات لوسائل إعلام مغربية إلى إنفانتينو مؤكداً انه لم يقصد الإساءة إليه، مشدداً على أنه تربطه صداقة قوية برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

Achraf Hakimi : 🎙 "Nothing happened. I was angry after the confrontation. I went to talk to him (Gianni Infantino) . I apologize for the words I addressed to him. Infantino is my friend and I respect him a lot, and nothing happened." pic.twitter.com/HTSCrLCsp2