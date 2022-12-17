4 معلومات مهمة عن نهائي كأس العالم

تختتم اليوم في قطر بطولة كأس العالم 2022، التي تميزت في تنظيمها قطر كأول دولة عربية في التاريخ تستضيف الحدث العالمي الأكبر من نوعه بالنسبة لبطولات كرة القدم. وبعد شهر مثير و63 مباراة اختتمت حتى الآن، ستتجه الأنظار اليوم إلى استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، الذي يحتضن المباراة النهائية بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وترتبط بالمباراة النهائية مجموعة من المعلومات المهمة التي ترافق الحدث العالمي، نلقي عليها الضوء في التقريرالتالي، من ملعب المباراة إلى الجوائز المالية والفردية، وكذلك طاقم التحكيم.

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للإطلاع على ملحق إلكتروني.. منتخبات كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.