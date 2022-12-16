بلاتيني.. «المحظوظ» سجل في يوم ميلاده في بطولتين عالميتين

حظي تاريخ كأس العالم لكرة القدم، بظاهرة غير مسبوقة على صعيد اللاعب الذي ينجح في تسجيل هدف في عيد ميلاده في مونديالين متتاليين، وهو ما حصل لنجم المنتخب الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني، المولود في 21 يونيو عام 1955، حيث احتفل بعيد ميلاده حين سجل في اليوم نفسه في نسختي كأس العالم 1982 و1986.

ويعد بلاتيني النجم السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي، أحد أفضل اللاعبين في أوروبا على مر العصور، كما كان أول من فاز بالكرة الذهبية ثلاث سنوات متتالية 1983 و1984 و1985، وسمح تألقه بوجوده الدائم مع المنتخب الفرنسي، والتتويج معه بلقب بطولة أمم أوروبا 1984، في أول لقب تاريخي لبلده.

وسجل بلاتيني خمسة أهداف في مشاركاته المونديالية الثلاثة (1978-1982-1986)، إلا أن الحدث النادر يكمن بأنه الوحيد الذي نجح في تسجيل الأهداف بعيد ميلاده مرتين، أولها في عيد ميلاده الـ27 في شباك المنتخب الكويتي في دور المجموعات بمونديال إسبانيا 1982، قبل أن يعاود احتفاليته بيوم ميلاده الـ31 حين سجل هدفاً ضد البرازيل في ربع نهائي مونديال المكسيك 1986.

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