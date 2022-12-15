احتفال خيالي غير متوقع من مبابي وحكيمي قبل بدء مباراة فرنسا والمغرب (فيديو)

تداول وسائل إعلام على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة رؤية الفرنسي كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي لبعضهما قبل انطلاق مباراة المنتخبين في نصف نهائي كأس العالم 2022.



واحتفل اللاعبان بطريقة خيالية على طريقة احتفالهما بإحراز الأهداف في فريق باريس سان جيرمان، رغم أجواء التوتر والرهبة قبل انطلاق اللقاء، ولكن الصديقان حكيمي ومبابي أديا الاحتفالية بطريقة مبهرة.



واستمرت الروح الرياضية عقب نهاية المباراة بعدما توجه مبابي مجدداً نحو حكيمي وتبادلا قمصان اللعب مع بعضهما بعضاً، وبعدها انتشرت صور لمبابي جالساً على الأرض بجوار حكيمي في ممر خروج اللاعبين عقب المباراة، كما التقطت صورة أيضاً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مصافحة حكيمي بوجود مبابي.