بايدن يختصر خطابه من أجل مشاهدة المغرب وفرنسا.. إشادة خاصة بـ "أسود الأطلس" (فيديو)

لم يكتف الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء باختصار خطابه خلال قمته مع قادة أفارقة في واشنطن، بل شاهد أيضا مباراة المغرب وفرنسا في مونديال قطر وأشاد بالأداء "الرائع" لمنتخب "أسود الأطلس" خلال البطولة.



وقال بايدن على تويتر بعد مباراة نصف النهائي التي انتهت بفوز فرنسا لهدفين مقابل صفر، "لقد كان شرفًا عظيمًا أن أشاهد المباراة إلى جانب رئيس الوزراء المغربي (عزيز) أخنوش. بغضّ النظر عن الفريق الذي تشجّعه، فإنّ ما حقّقه هذا الفريق رائع".



وأرفق تغريدته بصورة تظهره جالساً على كرسي ويحيط به قادة آخرون وأمامهم شاشة تبثّ المباراة عندما كانت النتيجة 1-0 لصالح الفرنسيين.



وقبل أن يأخذ "استراحة" كرة القدم هذه، حرص الرئيس الأميركي على تناول المباراة في خطابه أمام جمهور متعاطف إلى حدّ كبير مع أول فريق إفريقي يصل إلى هذه المرحلة من كأس العالم.



وقال جو بايدن أمام حوالي خمسين رئيس دولة وحكومة من بينهم رئيس ليبيريا جورج وياه نجم كرة القدم السابق الذي يلعب ابنه تيم مع المنتخب الأميركي، "أعلم أنكم تقولون لأنفسكم أوجز يا بايدن، هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل، أدرك ذلك".

