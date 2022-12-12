عقب الخروج من المونديال.. نيمار يكشف أسرار 3 لاعبين في البرازيل دون الحصول على إذن منهم

نشر نجم المنتخب البرازيلي نيمار، حورات خاصة مع بعض زملائه بالمنتخب، عقب خروج البرازيل من منافسات بطولة كأس العالم.



نشر نيمار عبر تطبيق إنستغرام أجزاء من حوارات مع قائد المنتخب تياغو سيلفا، وماركينيوس، ورودريغو.



وكتب نيمار 30 عاماً: "دون الحصول على إذن منهم، لكي تتمكنوا من رؤية كم أردنا الفوز باللقب وكم كنا متكاتفين".

ويحاول نيمار تشجيع زملائه عقب الخروج من دور الثمانية ببطولة كأس العالم.



وخسر المنتخب البرازيلي 2-4 بركلات الترجيح أمام المنتخب الكرواتي، وأهدر ماركينيوس ورودريغو ركلتيهما.



ولم يلق نيمار باللوم على الثنائي، وكتب لماركينيوس زميله بفريق باريس سان جيرمان: "ركلة ترجيح لن تغير رأيي بك، أنا معك دائماً، أنت تعلم هذا".



فيما كتب نيمار لرودريغو 21 عاماً إنه نجم وسيجلب في المستقبل كأس العالم للبرازيل.