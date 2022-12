قط ضال محظوظ يعود من الدوحة مع "الأسود الثلاثة" إلى إنجلترا (فيديو)

انهارت آمال إنجلترا في رفع كأس العالم لكرة القدم، لكن ثنائي مانشستر سيتي كايل ووكر وجون ستونز لم يغادر قطر صفر اليدين.



واصطحب المدافعان معهما إلى الديار قطاً ضالاً تعرفا عليه بمقر تدريبات إنجلترا التي خسرت من فرنسا 2-1 في دور الثمانية يوم السبت.



وسيقضي القط، الذي أطلق عليه ستونز اسم "ديف" أربعة أشهر في حجر صحي قبل أن ينضم مجدداً إلى ثنائي سيتي.



وقال ووكر لمحطة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم "كان هنا في يوم ما وقررت أنا وستونز تبنيه".



وأضاف ستونز "ديف مرحب به، بعض الأشخاص لم يحبوا القط لكنني أحببته حقاً، في أول يوم وصلنا فيه ظهر ديف، في كل ليلة كان يجلس في انتظار الطعام".

