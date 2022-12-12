رقم قياسي تاريخي غير مسبوق لنجم المغرب في كأس العالم

كشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات عن أن لاعب منتخب المغرب سفيان مرابط حقق رقماً قياسياً غير مسبوق في كأس العالم.



وذكرت أن لاعب وسط "أسود الأطلس" استخلص الكرة 41 مرة في المونديال حتى الآن، أكثر من أي لاعب في البطولة.



وتابعت: "رقم سفيان أمرابط هو الأكبر للاعب في منتخب إفريقي في البطولة منذ نسخة 1966 على الأقل".



وساهم أمرابط في قيادة المغرب للوصول لنصف نهائي مونديال قطر 2022، لأول مرة لمنتخب عربي وإفريقيا في تاريخ البطولة.



ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الفرنسي، على استاد البيت، الأربعاء المقبل، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم 2022.