«الحلم».. كرة خاصة لدور الأربعة ونهائي مونديال قطر

كشفت شركة «أديداس» أمس عن كرة «الحلم»، الكرة الرسمية لمباريات نصف النهائي ونهائي بطولة كأس العالم «قطر 2022». وتأتي كرة الحلم بعد إطلاق كرة «الرحلة» الرسمية التي تم اللعب بها في دور المجموعات. وتتميز كلتا الكرتين باستخدام التقنية نفسها، حيث تم تصميمهما وفق خاصية تدعم أعلى السرعات في اللعبة، حيث إنهما تحلقان في الجو بسرعة تفوق أي كرة أخرى في كأس العالم. تتميز كرة الحلم أيضاً بتصميم فنّي فريد من نوعه، يليق بمناسبة تاريخية مثل المباريات النهائية لكأس العالم. وأشارت الشركة في بيان رسمي إلى أنه «تم تنسيق التصميم على خلفية ذهبية مزخرفة تتميز بنمط مثلث دقيق، مستوحى من صحارى المنطقة المتلألئة التي تحيط بالمدينة، ولون كأس العالم، وخطوط علم قطر». وتكمل اللمسات الحمراء، ما يعكس العمارة الانسيابية لدولة قطر، وكذلك يجسد علمها.

وأكد البيان أن «الكرة تعكس اسمها بجدارة، وهو «الحلم»، فهي مرتبطة بألوان ساعات الشفق، حيث تلتقي السماء الحمراء برمال الصحراء وقت الغسق، وهو وقت ستتحقق فيه الأحلام تحت الأضواء الكاشفة لاستاد لوسيل، مسرح المباراة النهائية».

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