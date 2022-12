نجم "الطواحين" مصدوم.. الكشف عن هوية اللاعب الهولندي الذي وصفه ميسي بالأحمق (فيديو)

كشف مهاجم المنتخب الهولندي، فوتر فيغورست، عن أن نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي تحدث إليه بكلمات غير لائقة، عقب مباراة المنتخبين في ربع نهائي كأس العالم 2022 التي انتهت بفوز "التانغو" بركلات الترجيح.



وظهر ميسي في مقطع فيديو أثناء حديثه إلى إحدى القنوات التلفزيونية قبل أن يوجه كلمات غير لائقة لأحد الأشخاص خلف الكاميرا.



وأبدى فيغورست أسفه للطريقة التي عامله بها نجم منتخب الأرجنتين وقائده ليونيل ميسي، عقب مباراة الفريقين بدور الثمانية من كأس العالم.



كان المهاجم الهولندي تألق بعدما نزل بديلاً، وسجل هدفين ليتعادل منتخب بلاده مع الأرجنتين التي كانت متقدمة 2-0، لتذهب المباراة إلى الشوطين الإضافيين.

وقبل لقاء تليفزيوني مع قناة تي أي سي، أشار ميسي إلى شخص ما خلف الكاميرات وقال له: "على ماذا تنظر أيها الأحمق؟"



وتم الكشف عن هوية الشخص الذي كان يتحدث إليه ميسي وتحديده بأنه فيغورست.



وقال فيغورست: "أردت أن أصافحه عقب نهاية المباراة، احترمه كثيراً كلاعب كرة القدم، لكنه أبعد يدي جانباً، ورفض التحدث إلي".



ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن فيغورست قوله: "لغتي الإسبانية غير جيدة، لكنه قال أشياء بدت لي غير محترمة، وهذا ما أصابني بخيبة أمل".

Lionel Messi to Wout Weghorst after the match: “What are you looking at, dumby? Go back there, dumby. Get back there, yes!” 😨pic.twitter.com/LaJlIgpaRy