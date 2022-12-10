عاجل: إعجاز مغربي.. "أسود الأطلس" إلى نصف نهائي كأس العالم (صور وفيديو)

حقق منتخب المغرب معجزة تاريخية بتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 عقب تغلبه على البرتغال بهدف دون رد في ربع النهائي على استاد الثمامة، ليكتب "أسود الأطلس" تاريخاً جديداً لكرة القدم الإفريقية والعربية.



شهد الشوط الأول ندية كبيرة بين الفريقين، وهدد جواو فيليكس مرمى المغرب في الدقيقة الخامسة بكرة لعبها برأسه ولكن حارس المرمى ياسين بونو تألق وأبعد الكرة ببراعة إلى ركلة ركنية.



في المقابل تسبب يوسف النصيري في ازعاج كبير لخط دفاع البرتغال وهدد مرمى الحارس ديوغو كوستا مرتين برأسه ولكن في المرتين علت الكرة العارضة، كما أهدر سليم أملاح فرصة خطرة من داخل منطقة الجزاء.



وفي الدقيقة 42 أحرز يوسف النصيري الهدف الأول بطريقة رائعة بعدما تلقى كرة عرضية وقابلها برأسه في المرمى.



وواصل "أسود الأطلس" تهديده لمرمى "البحارة" وكاد حكيم زياش أن يضيف الهدف الثاني من تسديدة قوية أبعدها الحارس كوستا (50).



وسيطر البرتغال على مجريات اللعب بينما اعتمد المغرب على الهجمات المرتدة، وسدد برونو فرنانديز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم (65).



وضغط البرتغال في الدقيقة الأخيرة من اللقاء وحسن وليد شديرة على البطاقة الحمراء ولكن تألق دفاع المغرب والحارس ياسين بونو في التصدي لهجمات "البحارة" ليحقق "أسود الأطلس" إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى نصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.