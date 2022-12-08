توابع زلزال المغرب.. اتحاد الكرة الإسباني يعلن إقالة إنريكي

أعلن اتحاد كرة القدم الإسباني رسمياً إقالة المدرب لويس إنريكي من تدريب المنتخب الأول لكرة القدم، وذلك عقب الخروج من كأس العالم 2022.



وذكر الاتحاد في بيان رسمي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه يتوجه بالشكر إلى المدرب إنريكي على الفترة التي قضاها مع "لاروخا" متمنياً له التوفيق في المرحلة المقبلة.



وتأتي إقالة إنريكي عقب المفاجأة المدوية التي حدثت في دور الـ 16 من المونديال بفوز المغرب التاريخي على إسبانيا وتأهل "أسود الأطلس" إلى ربع النهائي لموجهة البرتغال.