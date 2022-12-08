أزمة قميص المكسيك تتصاعد.. تصنيف ميسي بـ "شخصاً غير مرغوب فيه"

دعت سياسية مكسيكية برلمان البلاد، إلى تصنيف ليونيل ميسي رسمياً، "شخصاً غير مرغوب فيه"، بسبب مقطع فيديو ظهر فيه النجم الأرجنتيني وهو يزيح بقدمه قميص المنتخب المكسيكي في غرفة تبديل الملابس بعد المباراة التي جمعت فريقي البلدين بكأس العالم 2022.

وتقدمت ماريا كليمنتي غارسيا مورينو، حسب موقع سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بطلب رسمي، لإدانة تصرف ميسي، جاء فيه: "يحث مجلس النواب بالكونغرس، وزارة الخارجية على إصدار إعلان ميسي شخصاً غير مرغوب فيه داخل الأراضي المكسيكية، بسبب ازدرائه الواضح وعدم احترامه للمكسيك خلال كأس العالم".