عقب صدمة المونديال.. نجم سويسرا يتوجه إلى دبي

توجه منتخب سويسرا غرانيت تشاكا إلى دبي عقب صدمة الخسارة المدوية التي تعرض لها منتخب بلاده أمام البرتغال بستة أهداف مقابل هدف في دور الـ 16 من كأس العالم 2022.



وانضم تشاكا إلى معسكر آرسنال في دبي إذ يخوض "المدفعجية" كأس سوبر دبي، التي يشارك فيها أيضا، ليفربول الإنجليزي وإيه سي ميلان الإيطالي، وتقام مبارياتها على استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي.



وانضم تشاكا مباشرة إلى زملائه في معسكر فريق آرسنال الإنجليزي في دبي، إذ يعد خبرا مفرحا لمدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، والذي يلتقي فريقه الخميس مع ليون الفرنسي في افتتاح النسخة الأولى من كأس سوبر دبي 2022.



وسييغيب المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس، عن آرسنال بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته، بعد إصابته مع منتخب البرازيل في مونديال قطر.



ومن المقرر أن يغيب جيسوس (25 عاما)، عن الملاعب للأشهر الثلاثة المقبلة في ضربة كبيرة لآمال آرسنال في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.