المغرب يتسبب في أزمة لمدرب إسبانيا.. إنريكي يطلب نسيان "النكسة"

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن المدرب لويس إنريكي سيجتمع مع اتحاد كرة القدم الإسباني عقب خروج "لاروخا" من كأس العالم 2022 بهزيمته أمام المغرب بركلات الترجيح.

وأوضحت أن إنريكي يأمل في الاستمرار بمنصبه لقيادة منتخب إسبانيا في الفترة المقبلة، واستكمال المشروع الذي بدأه مع الفريق، وتجاوز "النكسة" التي تعرض لها الفريق بالخروج مبكراً من المونديال.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الإسباني سيطلب من اتحاد الكرة استمراره مع "لاروخا"، مبينة أن اتحاد الكرة لم يتخذ قراره ولم يتواصل مع أي مدرب جديد، رغم أنه هناك أسماء مرشحة لخلافة إنريكي أبرزها مارسيلينو ودي لا فوينتي وروبرتو مارتينيز.