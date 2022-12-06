التشكيل المتوقع لـ "أسود الأطلس" في المواجهة التاريخية أمام إسبانيا

يخوض منتخب المغرب مواجهة تاريخية أمام نظيره الإسباني، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت أبوظبي، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين ضمن دور الـ16 من كأس العالم 2022.

فيما يلي التشكيل المتوقع لمنتخبي المغرب وإسبانيا لمباراتهما الثلاثاء، لتحديد المتأهل إلى دور الثمانية.



منتخب المغرب:

ياسين بونو، غانم سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، سفيان أمرابط، أملاح، أوناحي، حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال.



منتخب إسبانيا:

أوناي سيمون، كاراباخال، لابورت، رودري، جوردي ألبا، بوسكينس، بيدري، غابي، ماركو أسينسيو، موراتا، داني أولمو.