مفاجأة غير متوقعة.. المغرب يستغني بإرادته عن "فأل الخير" أمام إسبانيا

قرر منتخب المغرب ارتداء قمصان باللون الأحمر في المباراة المرتقبة والمصيرية أمام إسبانيا الثلاثاء في ثمن نهائي كأس العالم 2022.



واستغنى "أسود الأطلس" بصورة غير متوقعة عن القميص الذي يعد "فأل الخير" بالنسبة للفريق طوال تاريخ مشاركاته في كأس العالم، رغم أن الفريق يخوض اللقاء بصفته صاحب الملعب خاصة أن تصدر مجموعته في دور المجموعات، بينما سيرتدي منتخب إسبانيا قمصان باللون الأزرق، وليس الزي الأساسي للفريق باللون الأحمر.



وحقق منتخب المغرب انتصارين على كل من بلجيكا وكندا في دور المجموعات إذ ارتدى خلال المباراتين القمصان باللون الأبيض.



في المقابل تعادل "أسود الأطلس" في اللقاء الوحيد الذي ارتدى فيه القمصان الحمراء أمام كرواتيا.



وحقق منتخب المغرب الفوز على إسكتلندا 3-0 مرتدياً أيضاً القمصان البيضاء في مونديال 1998 فرنسا، أما أول انتصار في تاريخ "أسود الأطلس" في كأس العالم كان بالقمصان الحمراء على حساب البرتغال في مونديال البرتغال في 1986.