ليفاندوفيسكي يتلقى صدمة جديدة عقب خروج بولندا من المونديال



أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، نتيجة الاستئناف الذي تقدم به برشلونة على عقوبة نجمه البولندي، روبرت ليفاندوفسكي.

وقرر الاتحاد معاقبة ليفاندوفسكي بالإيقاف 3 مباريات، عقب طرده من لقاء الفريق الكتالوني مع مضيفه أوساسونا، ضمن منافسات الجولة ال14 من الدوري الإسباني، والذي انتهى لصالح البلوجرانا (2-1).

ورفض الاتحاد الإسباني استئناف برشلونة، وتم تأكيد عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات، ليفتقد البارسا بذلك خدمات النجم البولندي، في مباريات إسبانيول وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس، المقررة بعد انتهاء كأس العالم 2022.