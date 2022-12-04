حقائق ومعلومات مثيرة عن مواجهة المغرب وإسبانيا.. أرقام الركراكي آمل "الأسود"

يلعب المغرب ضد إسبانيا في دور الستة عشر من نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في الريان في قطر يوم الثلاثاء المقبل على استاد المدينة التعليمية.



وقبل خوض الفريقين اللقاء هذه حقائق وأهم الإحصاءات:



المغرب لم يخسر في ست مباريات مع المدرب وليد الركراكي الذي تولى المسؤولية في سبتمبر الماضي، اهتزت شباك المغرب مرة واحدة في تلك المباراة وكانت أمام كندا في المباراة الأخيرة.



المغرب بلغ دور الستة عشر في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 1986، وهي المرة الأولى التي يقود فيها مدرب عربي فريقه إلى أدوار خروج المغلوب.



تولى لويس إنريكي تدريب إسبانيا في يوليو 2018 بعد الخروج من كأس العالم في روسيا، عاد المدرب الوطني إلى الفريق في نوفمبر 2019 بعد رحيله بأربعة أشهر لأسباب شخصية.



قاد لويس إنريكي إسبانيا لقبل نهائي بطولة أوروبا 2020 العام الماضي ثم إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية قبل الخسارة أمام فرنسا في أكتوبر 2021.



المواجهات السابقة

لعب المغرب ثلاث مباريات أمام إسبانيا منذ 1961، وكانت المواجهة الثالثة بينهما في كأس العالم. إسبانيا فازت مرتين بينما انتهت المواجهة الثالثة بالتعادل 2-2 في روسيا قبل أربعة أعوام.