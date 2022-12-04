رمس المونديال

رسوم

لاحظ متعاملون مع عدد من المقاهي، قيام البعض منها بفرض حدّ أدنى للطلبات، وأخرى فرضت رسوماً للحضور تبلغ 250 درهماً لتمكين الزبائن من متابعة مباريات العرب في كأس العالم مقابل حصولهم على مشروب واحد فقط!

تفاعل

تفاعل نادي عجمان مع تأهل المغرب لدور الـ16 من مونديال قطر 2022، فغرّد عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «نجوم المغرب، فخر العرب.. هنيئاً لنا جميعاً تأهلكم للدور الـ16.. عيوننا على المونديال، وقلوبنا معكم». ويضم البرتقالي بين صفوفه اللاعبين المغربيين وليد أزارو، وعصام فائز.

حراس

يشارك 19 حارس مرمى من أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريمييرليغ» في كأس العالم الحالية في رقم قياسي غير مسبوق بكؤوس العالم السابقة، ويبرز في واجهتهم حارس ليفربول، البرازيلي أليسون بيكر.

معلومة

حقق المنتخب المغربي رقماً قياسياً جديداً، مقارنة بمشاركاته السابقة في نهائيات كأس العالم، بكونه المنتخب العربي والإفريقي الوحيد الذي استقبل هدفاً واحداً فقط في دور المجموعات، وجاء أمام كندا من نيران صديقة.

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