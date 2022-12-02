اليابان تتخلى عن تقاليدها.. هوس في طوكيو بإنجاز "الساموراي" (صور)

شهدت العاصمة اليابانية طوكيو احتفالات كبيرة من جمهور منتخب اليابان عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه "الساموراي" بالتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022.



وحقق اليابان انتصارين تاريخيين على العملاقين ألمانيا وإسبانيا بالنتيجة نفسها 2-1 بينما خسر من كوستاريكا بهدف دون رد ليتصدر المجموعة الخامسة في مفاجأة غير متوقعة ويتأهل لمواجهة كرواتيا في ثمن النهائي.



وتخلت اليابان عن تقاليدها في النظام الذي يتسم به الشعب الياباني وتحولت شوارع العاصمة طوكيو إلى تجمعات كبيرة من المشجعين احتفالاً بهذا الإنجاز التاريخي.