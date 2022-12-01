محمد بن راشد: «نسور قرطاج».. أمتعونا بأداء رجولي
بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفوز التاريخي لمنتخب تونس على المنتخب الفرنسي بطل العالم بنتيجة 1-0، أمس في ختام دور المجموعات في مونديال قطر 2022، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
ونشر صاحب السمو تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً: «نسور قرطاج.. أمتعونا بأداء رجولي.. وكرة قدم حقيقية.. مبروك فوزهم التاريخي على بطل العالم.. انتصار عربي وبصمة مميزة في كأس العالم».
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