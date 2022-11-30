43 مليون جنيه إسترليني تفصل هداف كأس العالم عن مانشستر يونايتد

كشفت وسائل إعلان بريطانية عن أن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع هداف كأس العالم 2022 خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وذكرت صحيفة "ذي صن" أن مانشستر يونايتد في مفاوضات جادة إيندهوفن الهولندي للتعاقد مع كودي غاكبو.



وأوضحت أن المستويات المذهلة التي قدمها اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً في كأس العالم جذبت أنظار إدارة النادي الإنجليزي.



وأشارت إلى أن إيندهوفن يشترط الحصول على 43 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن خدمات غاكبو في يناير المقبل.



ويتصدر كودي غاكبو لائحة هدافي كأس العالم 2022 برصيد 3 أهداف متساوياً مع كل من نجم فرنسا كيليان مبابي والإنجليزي ماركوس راشفورد ولاعب الإكوادور إينير فالنسيا الذي غادر منتخب بلاده البطولة من دور المجموعات.