شرطة دبي تحدّد 13 قاعدة للتشجيع في كأس العالم

دعت «شرطة دبي» المشجعين خلال فعاليات كأس العالم إلى الالتزام بالتوجيهات والآداب العامة واتّباع النصائح والإرشادات، وذلك من خلال 13 قاعدة يتحتم الالتزام بها من قبل مئات الآلاف من الزوار الذين يتوقع قدومهم إلى دبي، إلى جانب سكان الإمارة، وذلك في إطار دليل أطلقته تحت عنوان «شجّع بضيافة دبي.. شجّع بأمان». وتضمنت القواعد: عدم الاحتفال في الأماكن غير المخصصة، حرصاً على عدم إزعاج الآخرين، ومراعاة خصوصية الغير أثناء التصوير، والتحلي بالروح الرياضية، ومراعاة قيم الدولة وثقافتها بتجنّب ازدراء الأديان، وتجنّب استخدام الألعاب والمشاعل النارية. وحرصت شرطة دبي، في بداية الدليل الشامل، على الترحيب بضيوف الإمارة، مؤكدة أنها مدينة التسامح والانفتاح والثقافات المتنوعة، مناشدة الجميع الاستمتاع بمباريات فرقهم المفضلة بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين. وتضمّن الدليل نبذة عن الإمارة باعتبارها السابعة عالمياً في مؤشر أكثر المدن أماناً، وامتلاكها بنية تحتية متطورة، سواء في ما يتعلق بالطرق والموانئ والمطارات. وحرصت شرطة دبي على تضمين الدليل أهم أرقام ووسائل التواصل معها، وطرق استخدام تطبيقها الإلكتروني، لافتة إلى توافر مراكز الشرطة الذكية التي تتيح جميع خدماتها دون تدخل بشري، مثل فتح بلاغ جنائي، وتسليم المعثورات، واستصدار طلبات الشهادات والتصاريح.

القواعد الـ 13

1- عدم الاحتفال في الأماكن غير المخصصة تفادياً لإزعاج الآخرين.

2- عدم تناول أو حيازة المشروبات الكحولية في الأماكن العامة.

3- الحفاظ على الممتلكات العامة.

4- مراعاة خصوصية الآخرين أثناء التصوير.

5- التحلي بالروح الرياضية، والابتعاد عن التعصب الرياضي أثناء التشجيع.

6- احترام ثقافة الدولة كوطن للتسامح، ومنع ازدراء الأديان وكل

أنواع التمييز والتطرق للخلافات السياسية.

7- التحذير من استخدام المشاعل الدخانية، لسلامة المشجع والحفاظ

على محيطه.

8- حفظ الرقم الجانبي لسيارة الأجرة أو رقم اللوحة، أو الاحتفاظ

بإيصال الدفع لتسهيل إيجاد أي مفقودات.

9- عدم ترك الأمتعة في الأماكن العامة حرصاً على عدم فقدانها.

10- تجنّب إظهار العاطفة في الأماكن العامة مراعاة للآداب.

11- عدم السماح بتعاطي أو تداول المواد المخدرة.

12- الرجوع إلى الجهات ذات الاختصاص، حال الرغبة في إقامة أي

فعاليات ترفيهية، للحصول على التصاريح والموافقات اللازمة.

13- تجنّب صالات المساج غير المرخصة والإعلانات المشبوهة.