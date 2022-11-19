مونديال 2022.. خروج كريم بنزيمة من تمارين منتخب فرنسا

خرج كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم لعام 2022، من تمارين منتخب فرنسا لكرة القدم السبت، لتحديد نوعية وخطورة إصابته، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرّب من حامل لقب كأس العالم الذي يستعد للدفاع عن لقبه الثلاثاء ضد أستراليا في نسخة قطر 2022.

وبعد غياب هداف ريال مدريد الإسباني عن المباريات منذ أكتوبر الماضي لاصابة بفخذه، شارك السبت في التمارين الجماعية للمرة الاولى منذ تجمع الفريق في كليرفونتين الإثنين الماضي.

وبحال انسحاب اي لاعب من تشكيلة المدرب ديدييه ديشان، يمكن استبداله حتى الإثنين عشية المباراة الاولى.