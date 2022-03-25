إيطاليا تغيب عن كأس العالم بعد هزيمة صادمة أمام مقدونيا الشمالية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فشلت إيطاليا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد الخسارة بشكل مفاجئ 1-صفر أمام مقدونيا الشمالية اليوم الخميس.

وسجل ألكسندر ترايكوفسكي هدف الفوز لمقدونيا الشمالية بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وأخفقت إيطاليا بطلة أوروبا في التأهل لكأس العالم، بينما ستخوض مقدونيا الشمالية مواجهة فاصلة أمام البرتغال على بطاقة الظهور في قطر هذا العام.

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