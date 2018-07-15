فرنسا بطلاً كأس العالم 2018: لا عزاء لكرواتيا

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أحرز منتخب فرنسا لقب كأس العالم بكرة القدم 2018 للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على منتخب كرواتيا بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الاحد في ملعب لوجنيكي بموسكو عاصمة روسيا، وافتتح فرنسا التسجيل بهدف عن طريق لاعب كرواتيا ماندزوكتش، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 19، وعدل منتخب كرواتيا بهدف التعادل في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب بيريسيتش، وأنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول متقدماً بهدف من ركلة جزاء عن طريق اللاعب غريزمان.

وفي الشوط الثاني أحرز المنتخب الفرنسي هدفين عن طريق بوغبا في الدقيقة 59 وكيليان مبابي في الدقيقة 65، وقلل المنتخب الكرواتي الفارق بهدف عن طريق اللاعب ماندزوكتش في الدقيقة 69 من خطأ فادح للحارس الفرنسي، وحاول الكروات التعديل ولكن نجح المنتخب الفرنسي في الحفاظ على تقدمه ليوقف مغامرة الكروات ويحرز اللقب الثاني في تاريخه ويعوض اخفاق يورو 2016.

وهذا ثاني لقب في تريخ فرنسا بعد عام 1998 بينما فشلت كرواتيا في التتويج بأول لقب لها.