أكبر 3 خاسرين في صفقة انتقال كريستيانو إلى يوفنتوس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يمضي نادي يوفنتوس الإيطالي مختالاً بصفقته التاريخية التي كسب من خلالها توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في خبر مدوٍّ لعشاق ريال مدريد الإسباني، الذين راهنوا في السابق على إنهاء «الدون» مسيرته الكروية بالقميص الملكي. وفي الوقت الذي يعتبر نادي «السيدة العجوز» أكبر الرابحين من «صفقة القرن» التي ستعود عليه بمكاسب مادية واقتصادية ضخمة لضمه أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي، وأحد أكثر نجوم الساحرة المستديرة تأثيراً في الشارع الكروي العالمي عبر مواقع التواصل أو عقود الإعلانات ومجال التسويق الرياضي، وصاحب القميص الأكثر مبيعاً إلى جانب غريمه التقليدي نجم برشلونة ليونيل ميسي، فإن هناك خاسرين من إتمام الصفقة ترصدهم «الإمارات اليوم» على النحو التالي:

1 ريال مدريد

يعتبر الريال خاسراً في الصفقة لأن عدداً كبيراً من محبي النادي الملكي يشجعون الفريق من أجل عيون رونالدو وارتباطهم باللاعب يعني انتقالهم لمؤازرة اليوفي، اعتباراً من الموسم المقبل، فضلاً عن التأثير المتوقع في تقلص مبيعات قمصان الريال في العالم، لأن «الرقم 7» الذي يحمل اسم رونالدو كان الأكثر جاذبية للشباب عشاق الفريق الملكي.

2 «كلاسيكو الأرض»

في الوقت الذي ستتجه فيه الأنظار إلى الدوري الإيطالي، فإن نسب مشاهدة الدوري الإسباني ستنخفض على الأرجح، خصوصاً في مباراة كلاسيكو الأرض بين الريال وبرشلونة التي تستمد قوتها وعنفوانها وجماليتها بالتنافس المحتدم بين رونالدو وميسي، وغياب «الدون» سيفقد المواجهة عنصراً مهماً من قيمتها ودسمها الفني والشعبي. ولعل القيمة التسويقية للدوري الإسباني ستتأثر برحيل رونالدو، ما لم يتم تعويضه بنجم جديد برز في مونديال روسيا على شاكلة الديك الفرنسي مبابي الذي يسحر الجماهير بفنونه.

3 الأرجنتيني هيغواين

يشكل تعاقد يوفنتوس مع رونالدو أزمة حقيقية للمهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي بالتأكيد سيغادر اليوفي في الموسم الجديد، إذ ارتبط اسمه بالانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي. ولا تجمع رونالدو علاقة طيبة مع هيغواين الذي سبق وهاجمه في تصريحات عام 2015، قائلاً لصحيفة «سبورت» الكاتالونية: «رحلت عن الريال بسببه إذ لم أكن أرغب في اللعب دائماً من أجله في خط الهجوم. حتى أثناء التدريبات كان يغضب في حالة عدم تمرير الكرة له. وإذا لم تقل له إنك الأفضل فإنك لا تعتبر صديقه. كريستيانو رونالدو يعتقد أنه الأفضل، ولكنه لاعب منفوخ إعلامياً، لقد شاركت ميسي غرفة خلع الملابس وهناك فارق كبير بينهما».