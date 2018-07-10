لويس إنريكي مدرباً جديداً لمنتخب إسبانيا

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أمس، اختيار مدرب برشلونة السابق، لويس إنريكي، للإشراف على المنتخب لمدة عامين.

وقال رئيس الاتحاد، لويس روبياليس، في مؤتمر صحافي «تمت الموافقة، بالإجماع، على تعيين لويس إنريكي لتدريب المنتخب في العامين المقبلين».

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين إنريكي مدرباً لعامين مقبلين.

ويخلف إنريكي (48 عاماً) في قيادة الجهاز الفني للمنتخب الإسباني، الدولي السابق فرناندو هييرو، الذي تولى المهمة مؤقتاً في نهائيات مونديال روسيا.

وأضاف «هناك اتفاق كامل، وسيقدم إلى الإعلام الأسبوع المقبل».

وأسندت المهمة إلى هييرو، المدير الرياضي السابق للمنتخب الإسباني، عشية انطلاق كأس العالم في روسيا، بعد إقالة جولن لوبيتيغي، لاتفاقه مع ريال مدريد على تدريب فريقه عقب البطولة.

وكان الاتحاد الإسباني أوضح، أول من أمس، أن هييرو لن يبقى في منصبه، مؤكداً أن الدولي السابق يبحث عن «تحدٍّ احترافي جديد».

ولويس إنريكي لاعب دولي سابق، خاض 62 مباراة دولية، وقاد برشلونة إلى لقب الدوري الإسباني في 2015 و2016، ودوري أبطال أوروبا في 2015. ولم يكن يشرف على أي فريق منذ رحيله عن النادي الكاتالوني نهاية موسم 2016-2017.