ترشيد

قرر نادٍ في دوري الدرجة الأولى الشروع في ترشيد نفقاته المالية خلال الموسم الحالي، بعد أن أخفق في تحقيق طموحاته خلال الموسم الماضي، رغم إنفاقه مبالغ مالية كبيرة، وذلك بهدف تفادي التعرض لضغوط مالية أكبر خلال الموسم الجديد.

انتظار

أكد لاعب دولي أوروبي أنه لايزال ينتظر حسم المفاوضات بين ناديه الحالي في دوري الدرجة الأولى ونادٍ محترف يتطلع إلى التعاقد معه، مشيراً إلى أنه يواصل تجهيز نفسه بصورة مميزة، تحسباً للقرار النهائي حول مستقبله.

مطالب

فاجأ مهاجم برازيلي إدارة أحد أندية المحترفين بطلبات مالية غير منطقية، قبيل توقيع عقد انضمامه بساعات، رغم وجود اتفاق أولي بين الطرفين، ما تسبب في تعثر الصفقة، في توقيت حرج.

مشكلة

أصبحت مشكلة التعاقد مع مهاجم تمثل أزمة متكررة لأحد الأندية في كل موسم، وسط صعوبة العثور على صفقة تلبي الطموحات، بسبب المفاوضات المطولة، خصوصاً أن آخر صفقة هجومية ناجحة كانت قبل مواسم عدة.

شارة

وافق لاعب أجنبي في أحد أندية دوري الدرجة الأولى على قبول عقد مالي أقل من العرض الذي كان يطلبه، مقابل منحه شارة قيادة الفريق الأول، معتبراً أن حمل شارة الكابتن قد يمنحه دفعة معنوية، ويفتح أمامه فرصاً أخرى في المستقبل.

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