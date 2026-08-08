مراحل

استغرب أولياء أمور لاعبين انطلاق الموسم الكروي لفرق المراحل السنية في منتصف أغسطس الجاري، وفي ظل درجات حرارة مرتفعة، خصوصاً أن هذه الفرق غير مرتبطة باستحقاقات دولية، معربين عن خشيتهم من تأثير الظروف المناخية في أبنائهم.

البقاء

أبلغ مدرب في دوري المحترفين مقربين منه بأنه لن يتمكن من تحقيق أكثر من هدف البقاء، بسبب افتقاد فريقه للاعبين الذين يتمتعون بكفاءة فنية عالية.

أسعار

استغرب رياضيون ارتفاع أسعار الاشتراكات الشهرية في صالات للياقة البدنية، داعين إلى إيجاد آلية تنظمها، بما يضمن إتاحة الاستفادة منها لشريحة أكبر من المجتمع.

خبرة

كشف لاعب دولي من الجيل الذي قاده المدرب مهدي علي أنه لم يعلن اعتزاله، وفضّل مواصلة اللعب رغبةً في نقل خبرته الدولية للاعبين الشباب، مؤكداً أن الدافع الأكبر وراء استمراره هو خوض هذه التجربة والاستفادة منها في دعم الجيل الجديد.

إصرار

يصر لاعب دولي على عدم التوقيع لأي نادٍ في دوري المحترفين ما لم يوافق النادي على الراتب الذي حدده بنفسه، مبرراً ذلك بمكانته الدولية والجماهيرية، ومؤكداً أن قيمة العقد يجب أن تتناسب مع هذه المكانة.

وديات

اشترط مدرب أحد فرق دوري المحترفين أن تكون مبارياته الودية خلال المعسكر الخارجي أمام فرق تخوض اللقاءات بتشكيلتها الأساسية، في محاولة لضمان أقصى استفادة فنية، إلا أن هذا الشرط لم يتحقق، ليجد نفسه في موقف صعب.

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