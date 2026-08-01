تدخلات

فاجأ مدرب أوروبي مقربين منه بتصريح مثير حول أحقية الإدارة في التدخل ببعض قرارات المدرب، طالما كان الهدف خدمة الفريق ومصلحته، مشيراً إلى أن القرار الموحد أفضل من المنفرد.

أسلوب

اكتشف عدد من لاعبي أحد الفرق أن مدربهم يتبع أسلوباً متشابهاً في اجتماعاته الفردية معهم، إذ يكرر العبارة نفسها أمام معظم اللاعبين: «أعتمد عليك في قيادة الفريق»، ما أثار استغرابهم، وسط انطباع بأنه يتعمد استخدام هذه العبارات بهدف كسب ود كل اللاعبين وتعزيز علاقته بهم.

مسؤولية

يرى مراقبون أن بعض إدارات الأندية تتحمّل جانباً من مسؤولية تراجع مستوى فرق المراحل السنية، بعد أن اتجهت إلى استقدام لاعبين جاهزين من فئة المقيمين، بحثاً عن النتائج السريعة، بدلاً من منح المواهب الوطنية الفرصة الكافية للتطور والتدرج.

كفاءة

تساءل جمهور أحد أندية دوري المحترفين عن جدوى تعاقد إدارة النادي مع لاعبين لا يملكون الكفاءة التي تمكنهم من تقديم الإضافة المنتظرة، مؤكدين أن الفريق بحاجة إلى لاعبين يصنعون الفارق داخل الملعب، وليس إلى مجرد أسماء رنانة.

ملعب

كشف مصدر داخل نادي يونايتد أن مجلس الإدارة يطمح إلى العودة لخوض مباريات الفريق على ملعبه الرئيس بمدينة دبي الرياضية خلال يناير المقبل، إذ تجري حالياً استعدادات مكثفة لتجهيز البنية التحتية للملعب، فيما سيخوض الفريق مبارياته في بداية الموسم على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

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