رحيل

فضّل مدرب أجنبي معروف، فك ارتباطه بأحد أندية الدرجة الأولى، بعد تقييمه لقائمة اللاعبين الجدد، معتبراً أنها لا تنسجم مع فلسفته الفنية، بينما حسمت الإدارة موقفها بعدم الاستغناء عنهم، ليختار الرحيل.

سقف

فوجئت إدارة أحد أندية المحترفين بارتفاع سقف المطالب التي حددها لاعب دولي سابق للانضمام إلى صفوف الفريق، رغم ابتعاده عن التشكيلة الأساسية لفريقه في الموسم الماضي، ما أثار الكثير من الاستغراب داخل أروقة النادي.

منافسة

استغرب جمهور فريق يلعب في دوري الدرجة الأولى تسريب إدارة النادي خبر عدم رغبة المنافسة في الموسم الجديد، مؤكدين أن ذلك يمكن أن يُضعف من طموح اللاعبين، ويؤثر في حضورهم للمدرجات.

استغناء

قال مقربون من أحد أندية المحترفين، إن قرار الإدارة بالاستغناء عن بعض اللاعبين الأجانب الذين لم ينجحوا في تقديم الإضافة المنتظرة، سيكون كفيلاً بإعادة الجماهير إلى المدرجات، بعد أن لقي ارتياحاً واسعاً بين المشجعين.

مجموعة

اختار مسؤول بارز في أحد أندية المحترفين أن يتابع آراء جماهير ناديه بطريقة غير مباشرة، بعدما دفع بأحد المقربين منه إلى مجموعة جماهيرية على «واتس أب»، ليبقى على اطلاع دائم بما يدور فيها، من دون أن يعلم الأعضاء هوية من يقف وراء المتابعة.

استقرار

رفض لاعب دولي سابق إغراءات عرض مالي أكبر، ووافق على تمديد عقده مع ناديه في دوري المحترفين، مؤكداً للمقربين منه أن الأجواء التي يعيشها داخل النادي كانت العامل الحاسم، وأن الراحة والاستقرار أهم من المال.

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