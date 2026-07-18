زعل

قطعت إدارة أحد أندية الدرجة الأولى كل وسائل التواصل مع لاعبها المميز، بعد علمها بأنه يدرس عروضاً من أندية منافسة، ما أثار حالة من «الزعل» لدى اللاعب.

إحباط

اصطدم لاعب مواطن يتمتع بموهبة عالية بقرار غير متوقع، بعد أن أبلغته إدارة ناديه الجديد بأن الصعود لدوري المحترفين ليس ضمن أهداف الفريق هذا الموسم، ما أصابه بالإحباط، خصوصاً أنه يتمتع بطموح كبير.

تجهيز

أبلغ مدرب أحد أندية المحترفين مقربين منه بأنه لا يشعر بالرضا عن سير فترة الإعداد، مؤكداً أنه لن يتمكن من تجهيز الفريق بالصورة التي يطمح إليها قبل انطلاق الموسم، في ظل عدم اكتمال القائمة حتى الآن، وافتقاد التدريبات لعدد من العناصر الأساسية.

تكديس

استغرب متابعون لنادٍ يلعب في دوري المحترفين تعاقد اللجنة الفنية مع لاعبين في مراكز لا يحتاجها الفريق، ما يعني أنه يقوم بتكديس اللاعبين دون فائدة.

نجم

كشف مسؤول متنفذ في أحد أندية الدرجة الأولى عن اقتراب إدارة النادي من التعاقد مع لاعب دولي مواطن، يتمتع بسيرة ذاتية مميزة في خط الهجوم، دون أن يكشف عن اسمه، وذلك لتعويض نجم آخر لم يُوفق في الموسم الماضي.

توجيه

وجّه مسؤول في نادٍ يلعب في دوري المحترفين، خلال المعسكر التدريبي الخارجي، اللاعبين بعدم نشر أي صور أو فيديوهات على حساباتهم الشخصية، معتبراً أن ذلك يؤثر في سرية التدريبات.

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