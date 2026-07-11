انتقال

كشف لاعب مواطن موهوب لمقربين منه أنه اضطر لمغادرة فريقه في دوري المحترفين للعب في الدرجة الأولى، بسبب جلوسه موسماً كاملاً على دكة الاحتياط دون المشاركة في أي مباراة.

معسكر

يدرس نادٍ يلعب في دوري المحترفين تغيير مكان إقامة معسكره التدريبي الخارجي استعداداً للموسم الكروي، بعد علمه أن أقوى منافسيه سيعسكر بالقرب منه.

تشاؤم

أبدى لاعب من دوري المحترفين لإدارة ناديه تشاؤمه من مكان معسكر الفريق التدريبي المرتقب، لأنه يفتقر لفرص خوض مباريات ودية، كما سبق للفريق الإقامة بالمكان نفسه، ولم ينجح في تحقيق نتائج جيدة.

مدربون

استغرب مدرب مواطن معروف بإنجازاته تراجع نيل المدربين المواطنين فرص العمل، خصوصاً في دوري الدرجة الأولى. وقال إنها مشكلة لابد من دراستها بشكل جدي، وإيجاد الحلول لها.

اعتزال

كشف لاعب أوروبي، سبق له اللعب في المنتخب الإنجليزي ونادي ليفربول، لـ«الإمارات اليوم»، عن تسلمه مهمة تدريب نادٍ يلعب في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، مشيراً إلى أنه يعلن بذلك اعتزاله كرة القدم كلاعب.

سهر

طلب مدرب حراس مرمى لنادٍ في المحترفين من حراس الفريق الأول الذين يدربهم تفادي متابعة مباريات كأس العالم المتأخرة، رغم كونهم في إجازة، مؤكداً لهم أنه سيكون من الصعب تعديل أوقات النوم وعدم السهر لاحقاً.

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