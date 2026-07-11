16 مليوناً تابعوا مباراة فرنسا والمغرب على «إم 6»

تابع أكثر من 16 مليون مشاهد في المتوسط فوز المنتخب الفرنسي على المغرب 2-صفر، على قناة «إم 6» الفرنسية، مساء الخميس (فجر الجمعة بتوقيت الإمارات)، وفقاً لأرقام نشرتها «ميديامتري»، أمس.

ويُعدّ الرقم الذي سجّلته مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم قياسياً في فرنسا منذ بداية عام 2026.

كما حقّقت المباراة حصة مشاهدة بلغت 72.8%، ما يعني أن أكثر من سبعة مشاهدين من أصل 10 كانوا يتابعونها.

ومن المتوقع أن تستقطب مباراة نصف نهائي «الزرق»، في 14 يوليو، أمام إسبانيا أو بلجيكا، عدداً أكبر من المشاهدين، لاسيما أنها تُبثّ في توقيت أكثر ملاءمة ابتداءً من الساعة 21:00 بتوقيت فرنسا (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

وتُعدّ «إم 6» القناة الفرنسية الوحيدة التي تبثّ كأس العالم مجاناً، إلى جانب عرضه على القناة المدفوعة «بي إن سبورت».

ومنذ انطلاق المنافسات في 11 يونيو، تضمن المباريات للقناة نسب مشاهدة مرتفعة، لاسيما مباريات المنتخب الفرنسي. وبحسب القناة عينها، تابع نحو 12.2 مليون مشاهد في المتوسط (بحصة مشاهدة بلغت 76%) فوز فرنسا على الباراغواي (1-صفر) في دور الـ16، في الرابع من يوليو، رغم برمجتها عند الساعة 23:00. واعتُبر ذلك «رقماً قياسياً تاريخياً» في نسب المشاهدة بهذا التوقيت.