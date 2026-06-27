تأخر

انتقد جمهور لنادٍ في «المحترفين» تأخر إدارة النادي في التعاقد مع لاعبين أجانب، والسفر إلى المعسكر الخارجي من دونهم، ما سيؤثر في الانسجام واللياقة البدنية لاحقاً.

انتظار

قررت إدارة أحد أندية المحترفين عدم الاستعجال في التعاقد مع اللاعبين، بانتظار ما ستعرضه الأندية الجماهيرية الكبيرة للإعارة، لاستقطابهم باعتبار أنها ستوقع معهم عقوداً مالية غير مكلفة.

استقطاب

استغربت إدارة نادٍ قدم مستوى مميزاً في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى، من استقطاب نادٍ منافس لمعظم لاعبيه، ما أسهم في إفراغ الفريق من نجومه.

عقد

عبّر لاعب مواطن، نجح في تقديم مستويات فنية مميزة، هي الأفضل للاعبين المواطنين في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى، عن استيائه من عدم تقدير إدارة ناديه له، وعدم تجديد عقده لموسم آخر.

استغناء

أثار قرار أحد أندية المحترفين بالاستغناء عن لاعب دولي سابق علامات استفهام عديدة، خصوصاً بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق خلال مواسم عدة، وأنه يُعدُّ أحد المدافعين المهمين.

كوادر

وصف مسؤول بارز في أحد الاتحادات الرياضية الفردية وجود كوادر تمتلك الكفاءة والخبرة، إلى جانب منحها الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرار، بأنه كلمة السر وراء النجاحات والإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.

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