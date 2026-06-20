وكيل

كشف مصدر مقرب من نادٍ في دوري المحترفين أن نفوذ وكيل أعمال مقرب من الإدارة لا يقتصر على ترشيح اللاعبين والتعاقد معهم، بل يمتد إلى اختيار المعالجين والإداريين وأصحاب التخصصات المختلفة داخل النادي.

رحيل

بات نادٍ نجح بصعوبة في البقاء بدوري المحترفين، الموسم الماضي، في موقف صعب، بعد تأكد رحيل لاعبه الدولي المؤثر، الذي سجل أهدافاً حاسمة، وأسهم بشكل مباشر في ضمان استمراره بين الكبار.

تدخلات

وصف رياضيون يتابعون نادياً في دوري الدرجة الأولى تدخلات مسؤول بارز في شؤون الفريق بأنها أحد أبرز أسباب تراجع النتائج، بعد سلسلة من الخسائر المتتالية التي أثارت قلق الجماهير.

سالمين

أكد رياضي مقرب من لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي كلباء الحالي علي سالمين، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن مغادرته صفوف «النمور»، مشيراً إلى أن اللاعب مستمر مع الفريق.

دعم

يحرص مدرب مواطن مختص بتدريب حراس المرمى على تقديم الدعم والإشادة لمدربي المراحل السنية، إيماناً منه بأن شعور المدرب بالراحة والتقدير والإيجابية ينعكس مباشرة على أداء اللاعبين الصغار وتطورهم.

صلاحيات

أكد خبير كروي أن منصب المدير الفني في معظم الأندية أصبح شكلياً أكثر منه تنفيذياً، بسبب غياب الصلاحيات الحقيقية ومنحه دوراً محدوداً في اتخاذ القرارات الفنية، ما ينعكس سلباً على الاستقرار والنتائج.

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